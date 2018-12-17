Konya Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Ereğli'de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik 14 Aralık günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 13,30 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA