Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve üç gün sürecek Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı açıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve üç gün sürecek Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı açıldı.
Kalyon Enerji ana sponsorluğunda, "Konya'nın enerjisi Türkiye'yi aydınlatıyor" teması ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez videokonferans yöntemiyle katıldı.
Katılımcı firmaların yeniliklerinin sergilendiği fuarda, uluslararası ve yerel firmalarla iş ağları kurulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
Fuarı kapsamında düzenlenecek zirvede ise enerji verimliliği politikaları, sanayide enerji yönetimi, bölgesel güneş ve rüzgar enerji yatırımları, temiz enerji teknolojileri, lisanssız enerji üretiminde yeni dönem, enerji hukukunda yeni düzenlemeler ele alınacak.
3,4,5 Haziran'da ziyaretçilerini ağırlayacak fuarın açılışına, enerji alanında çalışan bilim insanları, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler