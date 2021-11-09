Konya Emniyetine araç desteği

KONYA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Konya İl Emniyet Müdürlüğüne kazandırılan 18 aracın anahtar teslim töreni yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne 18 yeni araç kazandırıldı. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli birimlere yeni araçların anahtar teslim töreni yapıldı.

Törende konuşan Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Örnek bir teşkilat olmayı amaçlayan Türk Polis Teşkilatımızı ayrı bir seviyeye taşımak ve belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Etkin ve verimli bir teşkilatın eğitim, bilgi ve beceri seviyesi ne olursa olsun araç bakımından da yeterli olması gerekmektedir. Bu amaçla tahsis edilen 18 araç daha bünyemize kazandırılmıştır. Teşkilatımız bünyesine kazandırılan bu araçlar ile huzur ve güven şehri Konya'da emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olmasını hedeflemekteyiz. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için önümüzdeki süreçte bu yeniliklerin devamı olarak daha donanımlı hizmet binası kazandırma noktasında çalışmalarımızı hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in konuşmasının ardından yeni araçların anahtarları görevli polis ekiplerine teslim edildi. - KONYA