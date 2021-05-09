Konya Emniyetinden polis annelere duygulandıran sürpriz
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Konya Emniyetinden polis annelere duygulandıran sürpriz

Konya Emniyetinden polis annelere duygulandıran sürpriz
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Emniyet Müdürlüğü, teşkilatta görev yapan anne polislere sürpriz yaptı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, teşkilatta görev yapan anne polislere sürpriz yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal hesaplarından paylaşılan video, "Seminer için müdürlüğümüze davet edilen polis annelerimize unutamayacakları bir sürpriz hazırladık." notuyla başladı.

Seminer salonunda mesleki video izlemeye başlayan polis anneler, bir süre sonra kendi çocuklarının görüntülerini görünce oldukça şaşırdı. Kutlama mesajlarının ardından çocuklar, seminer salonuna gelerek annelerine sarıldı.

Konya Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın'ın kızı ve torunu da onun Anneler Günü'nü kutladı.

Video ile "Onlar bir gün değil hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu Anneler Günü'nde Konya Polis Eşleri Derneği Başkanımız Sayın Gökşen Aydın hanımefendi ve polis annelerimize, onların en kıymetlileri, çocukları ile birlikte küçük bir sürpriz hazırladık. Bu vesile ile başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakar anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." notu paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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