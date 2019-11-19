Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın: "Konya halkının hizmetindeyiz"

19.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:45

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uyuşturucu, kumar, trafik terörü konusunda hem mücadeleyi arttırdıklarını hem de yaptıkları mücadele ve çalışmaları kamuoyu ile paylaştıklarını belirterek, "Biz Konya halkının emrindeyiz. Konya halkına hizmet etmek için geldik" dedi.



Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdürlüğüne iadeyi ziyarette bulundu. İHA Konya Bölge Müdürü Kenan Arvas ile bir süre görüşen Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ajans çalışanlarıyla da bir araya gelerek, Konya'da yürütülen mücadele ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



"Konya halkının emrindeyiz"



Konya'nın diğer illere nazaran iyi bir durumda olduğunu ifade eden Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya'nın hırsızlık, cinayet, gasp gibi asayiş olayları bakımından diğer illere nazaran gayet iyi olan iller arasında olduğunu söyledi. Uyuşturucu, kumar, trafik terörüyle mücadele konusunda hem mücadeleyi artırdıklarını hem de yapılan mücadele ve çalışmayı kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Aydın, "Eskiden çalışılmıyor şimdi çalışılıyor mantığı yok. Eskiden çalışan arkadaşlar şimdi de çalışıyor. Sadece biz çalışılanı anlattık. Biz Konya halkının emrindeyiz. Konya halkına hizmet etmek için geldik" diye konuştu.



"Trafik tırı ilk Konya'ya geldi, önümüzdeki hafta da narkotik tırı gelecek"



Uyuşturucuyla mücadele ve trafik terörüne çok önem vererek sürekli kontroller yaptıklarını aktaran Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Çünkü 2018 yılında 6 bin 800 civarında vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun için bu bizim önemli önceliğimizdir. Trafik tırını bakanın emriyle, genel müdürlükle hazırlanan 'trafik tırı' ilk Konya'ya geldi. Önümüzdeki ayın ilk haftası 'narkotik tırı' gelecek Konya'ya. Şimdi bunları hem getirmek hem de kamuoyuyla paylaşmak... Yoksa aynı arkadaşlar dün de çalışıyordu, bugün de çalışıyorlar, yarın da çalışacaklar" diye konuştu.



"Raflardaki tozlu dosyaları indirme merakımız vardır"



Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yürütülen çalışmalar kapsamında raflardaki tozlu dosyaları indirme meraklarının da olduğunu belirterek, "Bundan 9 yıl önce kaybolmuş bir kadının bulunmasında cesedin DNA örneklerini tespit etti arkadaşlar. Bunu Konya cinayet polisi 9 yıl sonra çözdü. Kuyuya birisi atılmış cesedi de yok. Kayıp olarak müracaat edilen kişinin neden kuyuya öldürülerek atıldığını, bir kumar parasının paylaşımı olduğunu değerlendirerek üzerine gittik ve o da aydınlatıldı. Bu aydınlatılan olayları da kamuoyuyla paylaştık" dedi.



"Sosyal medya olmazsa olmazdır"



Yürütülen çalışmaların farkındalık oluşturmak amacıyla kamuoyu ile paylaştıklarını belirten Aydın, "Sosyal medyayı gayet iyi kullanıyoruz. Sosyal medya olmazsa olmazdır. Çünkü doğru bilgiyi doğru yerden edinmektir. Şehir efsanelerindeki edinilen bilgiler kimseyi bir yere götürmez. Bilgi ve sevgi paylaştıkça büyür. Bizdeki bilgiyi Konyalı hemşehrilerimizle paylaştığımız anda herkesin bilgisine sunuyoruz. Bu arada sizlerin vasıtasıyla basının da bilgisine sunmuş oluyoruz. Kapılarımız açık, mahrem yerler hariç her tarafta da bilgileri verebiliriz. Çalışmaya nerede kaldıysak son hızla çalışmaya devam edeceğiz. Yani dün Tekirdağ'da çalışıyordum bugün Konya'da çalışıyoruz. Yarın devletimiz uygun görür başka bir yerde çalışırız. Biz her gittiğimiz yerde bu millet için çalışmakla mükellefiz" şeklinde konuştu.



"Eleştirilere açık bir teşkilatız"



Vatandaşların büyük bir kısmının bu uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Aydın, eleştiriye de açık bir teşkilat olduklarını söyleyerek, "Göremediğimiz hatalarımız vardır ve bunları özellikle basın ve sosyal medya aracılığıyla bize ulaşırsa biz oradaki hatalarımızı düzeltiriz. Hatası olan arkadaşımız varsa onu da bu konuda ikaz ederiz. Eğer yasal yapmamız gereken bir şey varsa yasal yaparız" dedi.



Emniyet Müdürü Aydın, emniyet teşkilatının son yıllardaki hareket kabiliyetinin de çok fazla olduğunu vurgulayarak, halkın desteğinin dışında hiçbir şeye ihtiyaçları olmayacak kadar güçlü bir emniyet teşkilatına sahip olduklarını sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA