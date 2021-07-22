Konya Emniyet Müdürü Dinç silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
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Konya Emniyet Müdürü Dinç silah arkadaşlarıyla bayramlaştı

Konya Emniyet Müdürü Dinç silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı münasebetiyle birimler, polis merkezleri ve uygulama noktalarında görev yapan silah arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti, başarılı çalışmalar diledi.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı münasebetiyle birimler, polis merkezleri ve uygulama noktalarında görev yapan silah arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti, başarılı çalışmalar diledi.

İl Emniyet Müdürü Dinç, Kurban Bayramında silah arkadaşlarına ziyaretler gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Dinç, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dutlukır Polis Merkezi, Fatih Polis Merkezi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Olay Yeri Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Ereğli Yolu Uygulama Noktası, Şehit Topel Polis Merkezini ziyaret etti. Engin Dinç, silah arkadaşları ve ailelerinin bayramını kutlarken, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - KONYA

Konya Emniyet Müdürü Dinç silah arkadaşlarıyla bayramlaştı
Konya Emniyet Müdürü Dinç silah arkadaşlarıyla bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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