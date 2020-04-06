Konya Emniyet Müdürü Aydın: Asayiş olaylarında azalma var
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Konya Emniyet Müdürü Aydın: Asayiş olaylarında azalma var

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kentteki asayiş olaylarında yüzde 50'ye yakın, trafik kazalarında ise yüzde 70 oranında azalma olduğunu belirtti.

06.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:56
Konya Emniyet Müdürü Aydın: Asayiş olaylarında azalma var

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kentteki asayiş olaylarında yüzde 50'ye yakın, trafik kazalarında ise yüzde 70 oranında azalma olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinde katıldığı canlı yayında gazeteci Sami Gediz'in sorularını yanıtlayan Aydın, koronavirüs salgını sonrasında kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgiler verdi.

Kovid-19'a karşı Konya'da aldıkları bazı tedbirlerin sonuçlarını olumlu olduğunu, vatandaşların "Evde kal" çağrısına uyarak güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu anlatan Aydın, "Asayiş olaylarında yüzde 50'ye yakın oranda bir düşüş yaşandı. Vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması bunda etkili oldu. Trafikte kontrol ettiğimiz araç sayılarının azalmasına paralel olarak kazalarımız da azaldı. Bugünkü istatistiklerde trafik kazalarını da baz aldığımızda, yüzde 70 düşüş var. Şehrimizde 7 ana güzergahımız var. Bir anda olayların sıfırlanma şansı yok. Sonuçta çalışanlar için hayat devam ediyor." diye konuştu.

Konya Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası için bakanlıktan onayın geldiğini ifade eden Mustafa Aydın, binanın nereye yapılacağının kararın henüz verilmediğini aktararak, "Gönlümden geçen adliye ile yan yana olmaktır. Fizibilite yapıldıktan sonra yer şekillenecektir." dedi.

Kentteki bazı uygulamalar hakkında da vatandaşları bilgilendiren Aydın, "Bu süreçte 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını engellemek adına ihtiyaçlarını karşılayacak ekipler oluşturduk. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırı konusunu takip ediyoruz. 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmaması için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Trafikte denetimlerimizi sıklaştırdık. Şehrin girişlerinde uygulamalarımız 24 saat devam ediyor. Polis olarak her alanda görevimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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