Konya Emniyet Müdürü Aydın, AA Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
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Konya Emniyet Müdürü Aydın, AA Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

17.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:28
Konya Emniyet Müdürü Aydın, AA Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aydın, AA Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ü makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Süt, Aydın'a AA'nın faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Aydın, Konya Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan "Basında Biz" kitabını Süt'e takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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