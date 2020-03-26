Konya Eczacı Odası Başkanı Açıkgöz'den koronavirüs açıklama
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Konya, Sağlık

Konya Eczacı Odası Başkanı Açıkgöz'den koronavirüs açıklama

Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kentte hizmet veren eczane, eczacı ve eczacı teknisyenleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

26.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:28
Konya Eczacı Odası Başkanı Açıkgöz'den koronavirüs açıklama

Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında kentte hizmet veren eczane, eczacı ve eczacı teknisyenleriyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıkgöz, yaptığı açıklamada, eczacı ve eczacı teknisyenlerinin Kovid-19 ile mücadelede Konyalılara en iyi hizmeti verebilme adına canlarını tehlikeye atarak çalıştıkları için sağlık çalışanları gibi alkışı hak ettiklerini vurguladı.

Açıklamada, 5. Bölge Konya Eczacı Odası olarak şehir genelinde bulunan eczanelerde Kovid-19'a karşı gereken tüm önlemleri aldıklarını belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, Kovid-19 ile başlatılan mücadelenin ilk gününden itibaren Konya'da hizmet veren eczane, eczacı ve eczacı teknisyenleri görevleri başında can siper çalışmalarını sürdürürken, oda olarak bizlerde üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Konya Eczacı Odası olarak eczanelerimize kırmızı şeritler dağıttık. Yine eczanelerin yerlerine uyarıcı yazılar hazırladık. Kovid-19 ile mücadelede, Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, yoğun bir mücadele ve gayret gösteriyor. Bilim Kurulu tarafından alınan kararları bizler de eczanelerimizde uyguluyoruz. Eczaneye gelen vatandaşlarımız ile eczane personeli arasında bir buçuk metre mesafe, maske, el hijyeni ve eczanelerin düzenli dezenfekte edilmesi gibi uyarılarda bulunduk.

Konya Eczacı Odası olarak Konya'daki iki yurtta karantinada olan umrecilerimizin ilaçlarının temini noktasında da odamızda kriz masası oluşturduk. Umrecilerimizin ilaç taleplerini yurtlara en yakın bulunan eczanelerden sırasıyla karşılıyoruz. Ayrıca Konya Eczacı Odası Başkanı olarak şahsım ve yönetim kurulumuz, bu mücadele süresi içerisinde can siper çalışmalarını sürdüren eczacı ve eczacı teknisyenlerini takdir ediyor ve alkışlıyoruz."

Kaynak: AA

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