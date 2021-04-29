KONYA DURAKTA UNUTULAN ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU
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KONYA DURAKTA UNUTULAN ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da otobüs durağında unutulan çanta, paniğe neden oldu.

KONYA'da otobüs durağında unutulan çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan kişisel eşyalar çıktı.

Alaeddin Bulvarı'nda bugün saat 12.00 sıralarında otobüs duraklarına bırakılan çantayı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı, otobüs ve tramvay seferleri de durduruldu.

Çağrılan bomba uzmanı, özel kıyafetini giyip, çantayı fünyeyle patlattı. Çantadan pet su şişesi, tarak cüzdan gibi eşyalar çıktı.

Polis, çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

KONYA DURAKTA UNUTULAN ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU
KONYA DURAKTA UNUTULAN ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU
KONYA DURAKTA UNUTULAN ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU
KONYA DURAKTA UNUTULAN ÇANTA PANİĞE NEDEN OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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