KONYA 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü İsmail Y., yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. 0,66 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü İsmail Y.'ye 'akollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 11 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece Şehirlerarası Terminal yakınında rutin yol kontrol uygulaması başlattı. Polis, 68 FL 022 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücüsü de ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan aracın bir lastiği patladı. Sürücü ona rağmen kaçmaya devam etti. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonucu Sancak Mahallesi Dönerli Sokak'ta yakalandı. Sürücü İsmail Y., polise direnmesi üzerine biber gazıyla müdahale edildi. Gazdan gözleri yanan sürücü İsmail Y.'yi bir sivil polis, yakındaki caminin şadırvanına götürülerek, yüzünü yıkadı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen İsmail Y.'nin 0,66 promil alkollü olduğu tespit edildi. İsmail Y.'ye 'akollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçlarından 11 bin lira idari para cezası uygulandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA