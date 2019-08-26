KONYA Düğün konvoyunda drift yaptı

26.08.2019 10:36

Düğün konvoyunda drift yaptı

Konya'nın Meram ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil yolu kapatıp drift yaptı.

Görüntüler merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde kaydedildi. Bir düğün konvoyu içerisinde bulunan otomobil, yolu kapatıp drift yaptı. Bu anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde üzeri balonla süslü olan otomobilin drift yaptıktan sonra uzaklaşması görülüyor.

Kaynak: DHA