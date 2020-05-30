KONYA Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KONYA Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi

Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dediKONYA'da, bir akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 141 TL ceza kesildi.

30.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:33

Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi

KONYA'da, bir akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsüne 6 bin 141 TL ceza kesildi. Sürücü, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Arabam kaydı" diye kendini savundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda otomobili ile drift yaptığı tespit edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kısa sürede otomobil ve sürücüsünün kimliğini tespit etti. Sürücüye 'drift yapmak' maddesi gereğince 6 bin 141 TL ceza kesildi. Olayı bilerek ve isteyerek yapmadığını ileri süren sürücü, "Petrol içerisindeki bendim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Zaten yapabilen de bir insan değilim. Arabam kaydı. Yaptığımdan pişmanım" diyerek kendini savundu.

KONYA Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Haber
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
70 tane sabıkası olan hırsız yakalanınca çark etti: Pişmanım, ödeyeceğim
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan panik yarattı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan amcanın yürek burkan görüntüsü
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bartın, koronavirüsü yendi
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
Barcelona hücum bölgesine yaptığı transferlere son 5 yılda 482 milyon euro harcadı
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Özkan Uğur İrem Derici Şeyma Subaşı Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: KONYA Drift yaptı, cezayı duyunca 'Arabam kaydı' dedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 19:33:28. #1.14#
title