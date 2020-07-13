KONYA Devrilen minibüsün sürücüsü öldü Devrilen minibüsün sürücüsü öldüKONYA'da kontrolden çıkıp devrilen minibüsün sürücüsü Ali Gülyiğit (31) hayatını kaybetti.

Devrilen minibüsün sürücüsü öldü

KONYA'da kontrolden çıkıp devrilen minibüsün sürücüsü Ali Gülyiğit (31) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesinde meydana geldi. Ali Gülyiğit yönetimindeki 42 AFU 715 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gülyiğit'in cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA