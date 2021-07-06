Konya devler listesinde 22 firma ile temsil edildi
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Konya devler listesinde 22 firma ile temsil edildi

Konya devler listesinde 22 firma ile temsil edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya olarak, Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listelerinde 22 firma ile temsil ediliyoruz.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya olarak, Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listelerinde 22 firma ile temsil ediliyoruz. Pandemiye rağmen üretimden vazgeçmeyerek, her iki listede yer alan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde 8 firması bulunan Konya, İkinci 500 listesinde de 14 firmayla temsil edildi. Listedeki Konyalı firmaları tebrik eden Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, "Konya olarak, Türkiye'nin İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listelerinde 22 firma ile temsil ediliyoruz. Pandemiye rağmen üretimden vazgeçmeyerek, her iki listede yer alan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin zorlu şartlarına rağmen, Konyalı işletmelerin üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ettiğini aktaran Başkan Kütükcü, "Konyamız, 10 organize sanayi bölgemizle, küçük sanayi sitelerimiz ve girişimcilerimiz ile birlikte her geçen gün bir sanayi şehri olduğu iddiasını güçlendiriyor. Sanayicilerimiz, şartlar ne olursa olsun üretim ve ihracat diyor. Devler listesinde yer alan firmalarımız bunun en güzel örneklerinden biri. Sanayicilerimiz, pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen, üretimden asla vazgeçmeyerek, bizlere bu gururu yaşattılar. İnşallah devam eden aşılama çalışmaları ve firmalarımızın ihracatta olan başarısı ile birlikte, şehrimiz çok daha güzel başarılara imza atacaktır" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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