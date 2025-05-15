Konya deprem riski taşıyor mu? Konya'da büyük deprem olur mu?

Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehirlerinden biri olan Konya, depremsellik bakımından genellikle düşük riskli bölgeler arasında gösterilse de, zaman zaman yaşanan sarsıntılar bölgedeki fay hatlarını yeniden gündeme getiriyor. Konya'da deprem olur mu, şehir deprem kuşağında mı? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Konya deprem riski taşıyor mu?

KONYA DEPREM RİSKİ TAŞIYOR MU?

Konya il merkezinin de içinde yer aldığı Konya ovası batıda Konya fay zonu kuzeyde Karaömerler fayı ve doğuda Divanlar fayı ve Göçü fayı ile sınırlı bir çöküntü havzasıdır.

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı. Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

KONYA'A BÜYÜK DEPREM OLUR MU?

Konya bölgesinde aktif veya potansiyel olarak aktif faylar vardır. Tarihsel dönem içinde (1900 yılı öncesi) bu faylara bağlı olarak gelişmiş yıkıcı depremler oldukça nadirdir