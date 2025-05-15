Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Konya'da deprem mi oldu?

Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Konya'da deprem mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Bugün Konya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Konya'da deprem ve AFAD Konya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Konya'da deprem mi oldu? Az önce Konya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Konya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Konya'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? Bugün Konya'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Konya deprem ve AFAD Konya'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Konya'da deprem mi oldu? Az önce Konya'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Konya DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Ankara dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı.

Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Konya'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Konya'da deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Konya deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Konya'da deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi

Yeni takımı bu kez Türkiye'den değil! Canlı yayında duyurdu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.