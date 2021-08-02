Konya'dan yangınla mücadele eden Muğla ve Isparta'ya yangın söndürme aracı gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'dan yangınla mücadele eden Muğla ve Isparta'ya yangın söndürme aracı gönderildi

Konya'dan yangınla mücadele eden Muğla ve Isparta'ya yangın söndürme aracı gönderildi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesinden sonra Marmaris, Milas ve Isparta'ya yangın söndürme çalışmalarına destek için 7 araç gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesinden sonra Marmaris, Milas ve Isparta'ya yangın söndürme çalışmalarına destek için 7 araç gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesine, battaniye ve piknik tüplerinden oluşan yardım tırı gönderildiği belirtildi.

Ayrıca, Manavgat'a 22 araç ve 49 personel gönderdiği hatırlatılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Marmaris ve Milas'a 6, Isparta'daki Yazılı Kanyon'a 1 araç gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın bölgeye Kızılay Selçuklu şubesi aracılığıyla yardımların ulaştırıldığını kaydederek, "Yola çıkan ilk tırımızda 2 bin battaniye, bin yemek pişirmeye hazır piknik tüpü ve ekipmanı bulunuyor. İhtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye göndermeye devam edeceğiz. Bizler devletimizin desteğiyle yangın bölgesindeki insanlarımıza destek olmak için seferber olduk. Tüm Türkiye el ele vererek ormanlarımızı küle çeviren bu afetin üstesinden geleceğiz inşallah. Manavgat başta olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm şehirlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dediği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Bakan Pakdemirli: 'Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Bakan Pakdemirli: "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Erken Yusuf Güney Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Eda Erdem Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'dan yangınla mücadele eden Muğla ve Isparta'ya yangın söndürme aracı gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 15:20:06. #1.14#

title