Konya'dan Suriye'ye yardım tırı yola çıktı
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Konya'dan Suriye'ye yardım tırı yola çıktı

12.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:55
Konya'dan Suriye'ye yardım tırı yola çıktı

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Türk Kızılay ortaklığında Suriye'ye giyim, ayakkabı ve züccaciye ürünlerinden oluşan yardım malzemeleri gönderdi.

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Türk Kızılay ortaklığında Suriye'ye giyim, ayakkabı ve züccaciye ürünlerinden oluşan yardım malzemeleri gönderdi.

Vakfın Mağazalar Müdürü Fatma Nur Aşçı, İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ayni yardım malzemeleri hazırlandığını belirtti.

Aşçı, Vakfın aile kurumuna hizmet etmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Vakfımız, maddi imkansızlıktan evlenemeyen nişanlı çiftlerimize uzun yıllardır yaptığı yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında yer almaya gayret ediyor. Hizmetlerimizi tüm Türkiye genelinde ve yurt dışında devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Konya'dan Suriye'ye kardeşlik köprüsünü güçlendirmek amacıyla ayni yardım aracı hazırlandığını dile getiren Aşçı, şunları kaydetti:

"Tırda giyim, ayakkabı, tekstil, züccaciye başta olmak üzere 971 bin 780 lira değerinde, 109 kalemden oluşan 16 bin 939 ürün bulunmaktadır. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Vakıf yöneticilerimize, yardımların temininde bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize, bu eşyaların Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan ülkemizin güzide kuruluşu Türk Kızılaya çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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