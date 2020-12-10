Konya'dan Suriye'ye 28 yardım tırı gönderildi

Konya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" kampanyası kapsamında temin edilen yardım malzemelerinin bulunduğu 28 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreni öncesi yaptığı konuşmada, son 21 günde kentten 51 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar çalışmaları devam ettirerek toplam 300 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştıracaklarını belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız bütün mazlumların, dil, din, renk ayırt etmeden yardımına koşacak ve faaliyetlerini sürdürecek. Türkiye insanı yardımsever. Kişi başına düşen yardımlar düşünüldüğünde her zaman dünyada en önde geliyor. Konya'nın bu anlamda da en önde geldiğini biliyoruz. Konya, verdiğinde Allah'ın da ona ikram edeceğini iyi bilir. En küçük bağışçımızdan en büyüğüne kadar hepsine şükranlarımızı arz ediyoruz. Onların destekleriyle dünya ayakta duruyor. Allah bize, kardeşlerimizin elinden tutalım diye veriyor."

Edilen duanın ardından kömür, un ve gıda malzemeleri yüklü tırlar, Suriye'ye hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru