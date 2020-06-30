Konya'dan Suriye'ye 2 tır giyim yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'dan Suriye'ye 2 tır giyim yardımı

Konya'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi ile Mehir Vakfı'nın "Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında temin edilen 2 tır kıyafet Suriye'ye ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

Konya'dan Suriye'ye 2 tır giyim yardımı
30.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:04

Konya'da Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konya Şubesi ile Mehir Vakfı'nın "Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında temin edilen 2 tır kıyafet Suriye'ye ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Mehir Vakfı Genel Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, kıyafetlerin Suriye'nin İdlib bölgesine gönderileceğini söyledi.

Kampanyanın TDV Konya Şubesi ve Mehir Vakfı tarafından organize edildiğini belirten Poçanoğlu, "Yardımlar İdlib bölgesi başta olmak Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapısına doğru hareket edecek. 2 tır insanı yardım malzemesi olarak kıyafet gönderiyoruz. TDV olarak bugüne kadar bölgeye 71 tır un, 8 tır gıda, 1 tır yatak, battaniye ve yastık gönderdik." şeklinde konuştu.

Ramazandan önce de 5 bin gıda kolisinin bölgeye gönderildiğini anımsatan Poçanoğlu, şöyle konuştu:

"Mevsim harman mevsimi, yaz mevsimi özellikle vatandaşlarımızı zekatlarını ve sadakalarını verme konusunda, mahsüllerinin öşürünü verme konusunda teşvik ediyorum. Bu tür merasimleri de insanlara örnek olsun diye yapıyoruz. Şehrimiz için bereket olsun diye düzenliyoruz. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehir Vakfı Mağazalar Müdürü Fatma Nur Aşcı da yardımların İdlib bölgesi başta olmak üzere Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

Aşçı, "Tırlarımızda, Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtılmak üzere giyim, tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere 2 milyon 200 bin 783 lira değerinde 71 kalemden oluşan 15 bin 401 adet ürün bulunmaktadır." bilgisini verdi.

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı Haber
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı Haber
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ile Rize ve Artvin için sağanak uyarısı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı Haber
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak Haber
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak Haber
İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti Haber
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Çaykur Rizespor'dan, G.Saray'la anlaşan Oğulcan Çağlayan'a tepki: Cepheden kaçmıştır
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Yine asker eğlencesi yine vurdumduymazlık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Özlem Zengin Mustafa Şentop Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Safiye Soyman Burcu Esmersoy Dilan Çiçek Deniz
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Adana Silah Beşiktaş
Şu an buradasınız: Konya'dan Suriye'ye 2 tır giyim yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 20:04:13. #1.15#
title