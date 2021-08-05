Konya'dan Muğla'ya 23 araç daha gönderildi
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Konya'dan Muğla'ya 23 araç daha gönderildi

Konya'dan Muğla'ya 23 araç daha gönderildi
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri Muğla'da devam eden yangınlarla mücadeleye destek olmak için 23 araç daha gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Meram, Karatay ve Selçuklu belediyeleri Muğla'da devam eden yangınlarla mücadeleye destek olmak için 23 araç daha gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın ardından Muğla'da çıkan orman yangınlarının söndürülmesine destek olmak amacıyla Konya olarak adeta seferberlik ilan ettiklerini belirtti.

Altay, Konya olarak Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren destek verdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Muğla'daki yangınlarla mücadele için de Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram, Selçuklu ve Karatay belediyelerimiz bölgeye destek için 23 araç daha gönderdik. Bunlar, biri robotik 3 itfaiye aracı, iş makinaları ve su tankerlerinden oluşuyor. Konya belediyeleri olarak daha önce gönderdiklerimizle şu an itibariyle Muğla'da 34 aracımız, 58 personelimiz bulunuyor. Muğla, Manavgat ve İbradı'da şu an itibariyle 48 aracımız, 90 personelimiz yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlıyor. Bugün yola çıkan araçlarımız ve ekiplerimiz de inşallah en kısa sürede çalışmalara katılarak yangınla mücadeleye güç katacak."

Konya'dan Muğla'ya 23 araç daha gönderildi
Konya'dan Muğla'ya 23 araç daha gönderildi
Konya'dan Muğla'ya 23 araç daha gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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