KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI - Haberler
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KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Tunahan Mutlu (37), evden ayrılan eşi Nuran Mutlu'yu (35) bıçakladı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Konya'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Tunahan Mutlu (37), evden ayrılan eşi Nuran Mutlu'yu (35) bıçakladı.

Jandarma tarafından yakalanan Mutlu, tutuklandı. Mutlu'nun eşini bıçaklama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da eşi Tunahan Mutlu'yla yaşayan Nuran Mutlu, geçen 3 Kasım'da kimseye haber vermeden evden ayrıldı. İstanbul'da polisin uygulaması sırasında kayıp olarak arandığı belirlenen Nuran Mutlu, polis merkezinde ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı ve evine döndü. Nuran Mutlu, geçen 30 Kasım günü yine evi terk etti. Polis tarafından 1 Aralık'ta Manavgat'ta olduğu belirlenen Nuran Mutlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELDİ

Eşinin Manavgat'ta olduğunu öğrenen Tunahan Mutlu, ilçeye gelerek aramaya başladı. Tunahan Mutlu, dün Side Bulvarı'nda eşini gördü. Mutlu, eşini 5 yerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı. Nuran Mutlu'nun yanındaki bir kişi de olay yerinden kaçarak bir otomobilin arkasına saklandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nuran Mutlu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Nuran Mutlu, Antalya'ya sevk edildi.

EŞİ KASTEN YARALAMAKTAN TUTUKLANDI

Tunahan Mutlu, kısa sürede jandarma tarafından olayda kullandığı bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Tunahan Mutlu, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'eşi kasten yaralamak' suçundan tutuklandı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mutlu'nun eşini bıçaklama anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Nuran Mutlu'nun kaldırımda yürüdüğü sırada Tunahan Mutlu'nun bıçaklama anı anbean yer aldı. Nuran Mutlu'nun yanında yürüyen kimliği belirsiz erkeğin olay yerinden kaçıp saklandığı, Tunahan Mutlu'nun da bıçakladıktan sonra koşarak ayrıldığı görülen kamera kayıtlarında, çevredekilerin kadını sakinleştirme çabası sürerken, birlikte yürüdüğü erkeğin de saklandığı yerden çıkarak telefonla arama yaptığı görülüyor.

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

KONYA'DAN MANAVGAT'A GELİP, EVDEN AYRILAN KARISINI BIÇAKLADI

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