Konya'dan Manavgat'a gelip, evi terk eden eşini bıçakladı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - KONYA'da evi terk edip Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Nuran Mutlu (35), kaldırımda bir erkekle yürürken eşi Tunahan Mutlu (37) tarafından bıçaklandı. Nuran Mutlu yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da yaşayan Nuran Mutlu, 3 Kasım günü eşi Tunahan'a haber vermeden evden ayrıldı. Eşine ulaşamayan Tunahan Mutlu, kayıp başvurusunda bulundu. İstanbul'da polisin uygulaması sırasında kayıp olarak arandığı belirlenen Nuran Mutlu, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve evine döndü. Nuran Mutlu, 30 Kasım günü yine evi terk etti. Polis tarafından Manavgat'ta olduğu belirlenen Nuran Mutlu, 1 Aralık'ta ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Bu arada, Mutlu'nun eşini bıçaklama anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tunahan Mutlu'nun kaldırımda bir erkekle yürüyen Nuran Mutlu'ya saldırıp bıçakladığı görüldü. Nuran Mutlu'nun yanında yürüyen erkeğin kaçıp saklandığı, Tunahan Mutlu'nun da saldırının ardından koşarak ayrıldığı yer alan görüntülerde, çevredekilerin kadını sakinleştirmeye çalıştığı, birlikte yürüdüğü erkeğin de saklandığı yerden çıkarak telefonla arama yaptığı görülüyor.