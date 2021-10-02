Konya'dan madalya ile döndü

ESKİŞEHİR (İHA) - Konya'da düzenlenen uluslar arası yemek festivali Konya Gastrofest'te Eskişehir rüzgarı esti.

ESASDER adına yarışmaya katılan Eğitim ve ARGE kurulu üyesi Ümran Varel Modern Türk Mutfağı Kategorisi'nde 55 yarışmacı arasından 1'inci olmayı başardı.

Eskişehir Aşcılar Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Kemal Kaya, altın madalya kazanan üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kaya, "Ümran hanım böylesine büyük bir organizasyonda şehrimizi ve derneğimizi gururla temsil etti. Konya Gastronomi ve Aşçılar Derneği, Doç. Dr Yılmaz Şeçim ve ekibine böylesine güzel bir organizasyonu düzenledikleri ve bizleri ağırladıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri