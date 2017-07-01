Konya'dan İngiltere'ye Transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un 27 yaşındaki İskoç futbolcusu Barry Douglas, İngiltere Championship takımlarından Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu.



Konyaspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl Polonya'nın Lech Poznan takımından transfer edilen ve 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik sözleşme imzalanan Barry Douglas'ın, Wolverhampton Wanderersile anlaştığı duyuruldu.



Douglas'ın, geçen sezonun devre arasında da ailevi nedenlerden dolayı Wolverhampton Wanderers'a gitmek istediğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İngiliz kulübü Wolverhampton Wanderers'ın geçen sezon futbolcumuz için önerdiği teklif, yönetim kurulumuz tarafından kabul görmemişti. Sezonun bitmesinin ardından konu yine gündeme gelmiş ve Douglas, eşinin yoğun ısrarı nedeniyle İngiliz kulübü Wolverhampton Wanderers'a transfer olmak istediğini bir kez daha yönetim kurulumuza bildirmiştir. Kulübümüz, Barry Douglas'ı Konya'da tutabilmek için bütün imkanlarını seferber etmiştir. Ancak Douglas, eşiyle birlikte İngiltere'de olmak istediğini beyan ederek bu transferin önünü açmıştır. Bu çerçevede İngiliz kulübü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Atiker Konyasporumuzun şartlarının yerine getirilmesinin ardından Douglas'ın, Wolverhampton Wanderers'a transferi bugün itibarıyla gerçekleşmiştir. Barry Douglas'a kulübümüze hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar diliyoruz."