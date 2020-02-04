Konya'dan İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi
Konya'da İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri bölgeye gönderildi.
Konya'da İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri bölgeye gönderildi.
Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği tarafından İdlib için başlatılan kampanyaya vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi.
Yardımseverlerden toplanan 1 tır un, taze meyve ve çeşitli gıda maddelerinin olduğu gıda kolileri, 1 tır battaniye, yatak, sıfır kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve çeşitli ikinci el kıyafetler, 2 tır içme suyu da kolilere yerleştirildikten sonra 4 tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.
Dernek Başkanı Osman Demirci, yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek verildiğini söyledi.
Yardımların toplanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Demirci, şunları kaydetti:
"Gönüllülerimiz ile birlikte gece gündüz çalışarak Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği olarak şehrimizin adına hemşehrilerimiz ile İdlib'de yaşanan insanı krizden etkilenen Suriyeli savaş mağduru ailelere destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 1 tır un, taze meyve ve çeşitli gıda maddelerinin olduğu gıda kolileri, 1 tır battaniye, yatak, sıfır kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve çeşitli ikinci el kıyafetler ve 2 tır içme suyu yüklü toplam 4 tırı mazlum kardeşlerimize ulaştırmak amacı ile yolcu ettik."