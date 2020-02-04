Konya'dan İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi
Haberler » Güncel » Konya'dan İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi - Haber

Konya'dan İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi

Konya'da İdlib için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri bölgeye gönderildi.

04.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:52
Konya'dan İdlib'e 4 tır yardım malzemesi gönderildi

'da için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeleri bölgeye gönderildi.

Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği tarafından İdlib için başlatılan kampanyaya vatandaşlar oldukça ilgi gösterdi.

Yardımseverlerden toplanan 1 tır un, taze meyve ve çeşitli gıda maddelerinin olduğu gıda kolileri, 1 tır battaniye, yatak, sıfır kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve çeşitli ikinci el kıyafetler, 2 tır içme suyu da kolilere yerleştirildikten sonra 4 tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Dernek Başkanı Osman Demirci, yardım kampanyasına Türkiye'nin dört bir yanından destek verildiğini söyledi.

Yardımların toplanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Demirci, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz ile birlikte gece gündüz çalışarak Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği olarak şehrimizin adına hemşehrilerimiz ile İdlib'de yaşanan insanı krizden etkilenen Suriyeli savaş mağduru ailelere destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 1 tır un, taze meyve ve çeşitli gıda maddelerinin olduğu gıda kolileri, 1 tır battaniye, yatak, sıfır kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve çeşitli ikinci el kıyafetler ve 2 tır içme suyu yüklü toplam 4 tırı mazlum kardeşlerimize ulaştırmak amacı ile yolcu ettik."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler