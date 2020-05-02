Konya'dan Elazığ'daki torununa doğum günü sürprizi yaptı

KONYA'da yaşayan Yüksel Öztoprak (51), jandarmanın desteğiyle Elazığ'daki torunu Ahmet Öztoprak'a (3), doğum günü sürprizi yaptı.

KONYA'da yaşayan Yüksel Öztoprak (51), jandarmanın desteğiyle Elazığ'daki torunu Ahmet Öztoprak'a (3), doğum günü sürprizi yaptı.

Konya'da yaşayan Yüksel Öztoprak, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuklardaki kısıtlama nedeniyle gidemediği Elazığ'a torunu Ahmet için doğum günü sürprizi yaptı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçen Öztoprak, torunun doğum gününü kutlamak için yardım talep etti. Öztoprak'ın talebi üzerine harekete geçen ekipler, Ahmet'in yaşadığı Acıpayam'a köyünde beraberinde getirdikleri pastayla sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Öztoprak ailesi, minik Ahmet için yaptıkları sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA