Konya'dan dünyaya sanal ticaret atağı Konyalı firmalara, "listofcompany.com" projesi ile uluslararası pazarların kapısını aralayan Konya Ticaret Odası, uluslararası ikili iş görüşmeleri ortamını sanala taşıyor.

Konyalı firmalara, "listofcompany.com" projesi ile uluslararası pazarların kapısını aralayan Konya Ticaret Odası, uluslararası ikili iş görüşmeleri ortamını sanala taşıyor.

Konya Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, 7 farklı dilde yayınlanan "listofcompany.com" internet sitesi ile Konya'dan 8 bin firmanın yurt dışı pazarlarda müşteri ağını genişlettiği belirtildi.

Açıklamada, Konya Ticaret Odasının, karşılıklı ikili iş birliklerini artırmak amacıyla sanal ikili iş görüşmeleri (Online-B2B) programlarını başlattığı ifade edilen açıklamada, 14 Temmuz'da "Online Kolombiya B2B" ile başlayacak ikili iş görüşmelerinin yıl içinde düzenlenecek organizasyonlar ile devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün, şu görüşlerine yer verildi:

"Tüm dünyada, işletmelerin ve endüstrilerin dijital dönüşüm kavramı ile iş yapma modellerinin büyük ölçüde değişime uğradığı bir süreci yaşıyoruz. Küresel salgın sebebiyle ticari faaliyetlerini dijitalin imkanlarıyla çeşitlendiren firmalar bu süreçte yarışta öne geçmeye başladılar. Oda olarak Konyalı firmalarımızın yurt dışı bağlantıları kurmalarında destek olmak amacıyla çok çeşitli faaliyet ve proje gerçekleştirmekteyiz. Günümüzde zamandan ve paradan tasarruf sağlamak firmalarımızın verimliliği için olmazsa olmazlar arasındandır. Bu sebeple ihracatçılarımızın en az masrafla ve en az zaman kaybıyla daha çok iş bağlantısı kurmalarına yol göstermekteyiz. Bunun için dijitalleşmenin firmalarımız için gerekliliğini sürekli dile getirmekteyiz. Konya Ticaret Odasının projesi olan www.listofcompany.com internet sitemiz ile dünyanın dört bir köşesindeki firmalar, günün 24 saati şehrimizdeki tüm sektörlerde firmalarımızla irtibat kurabilmektedir. Konya'dan 8 bin firmanın kayıtlı olduğu listofcompany.com portalında 50'den fazla sektörde Konyalı girişimcilerin ürettiği 10 binden fazla ürünün bilgisi yer almaktadır. Tüm dünyadan firmaların erişimine açık olan sitemiz firmalarımızın 180 ülkede ticaret bağı kurmalarına destek olmaktadır. İkili iş birliği görüşmeleri organizasyonlarımızı sanala taşıyarak 'listofcompany.com'da yer alan firmalarımızın dijitalleşmenin sunduğu avantajlardan daha çok fayda sağlayacaklarını düşünüyoruz."

Öztürk, 14-16 Temmuz'da otomotiv yedek parça sektöründen Kolombiyalı 11 kişilik iş insanını Konyalı firmalar ile buluşturacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA