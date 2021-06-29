Konya'dan dünyaya ihracat atağı

Konya'nın, 5 ayda 182 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şehrin özellikle Orta Doğu, Avrupa ve ABD'ye son yıllarda oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çekti.

Konya'nın, 5 ayda 182 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şehrin özellikle Orta Doğu, Avrupa ve ABD'ye son yıllarda oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çekti. KOBİ İhracat Seferberliği eğitiminde konuşan Gülle, "Geçtiğimiz yıl, 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Konyalı firmalarımız, bu yılın ilk 5 ayında 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracata imza attı" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 'KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları' devam ediyor. Program kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ihracata özendiriliyor. Eğitimlerin sonuncusu, Konya'ya yönelik online gerçekleştirildi.

Katılımcılar; nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konuda bilgilendirildi. Etkinliğin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan ile TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Programda konuşan Gülle, kentten geçtiğimiz yıl 182 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını vurguladı.

"AMACIMIZ, İHRACATI TABANA YAYMAK"

Hedeflerine ancak ihracatı tabana yayarak ulaşılabileceğine ve bu amaçla birçok çalışma gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Gülle, "KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle Anadolu'nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı amaçlıyoruz. Bugün ilk eğitim programımızın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti ve bu süreçte ihracat ailesine 35 bin 677 firma katıldı. Son iki yılda, 13'ü ülkemizde, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere, 14 KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programlarımızı, 3 hedef kitleye yönelik olarak tasarladık. İlki; halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri… İkincisi; sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar, üçüncüsü de genç girişimciler… İhracatın saha neferleri olarak ülkemiz ihracatçılarının ve girişimcilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. İhracatla yükselen Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz eğitimler arasında en yoğun katılım talebini Konya'dan almamız da bizleri ziyadesiyle memnun etti" dedi.

"KONYA, EN ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN 11'İNCİ ŞEHİR"

Konya'nın geçtiğimiz yıl en çok ihracat gerçekleştiren 11'inci kent olduğunu aktaran İsmail Gülle "Konya'nın özellikle Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ve ABD'ye, son yıllarda oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl tam 182 ülke ve bölgeye yüz-de 8,3 artışla 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Konyalı firmalarımız; Irak'a 241 milyon dolar, ABD'ye 189 milyon dolar, Almanya'ya 148 milyon dolarlık ürün sattı. Bu firmalarımız, 2020 yılında ihracatını, pandemiye rağmen bir önceki yıla göre; ABD'ye 109 milyon dolar, Rusya'ya 26 milyon dolar, İsrail'e 14 milyon dolar, Sudan ve Azerbaycan'a ise 11 milyon dolar artırdı" ifadelerini kullandı.

"BU YIL DA YÜZDE 50 ARTIŞLA 1,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT BAŞARISI"

Konya'nın 2020'de en çok ihracat gerçekleştirdiği ürünler ve sektörlerle ilgili bilgiler de veren Gülle, şöyle devam etti:

Bu ürünler; yivsiz av tüfekleri, montaj sanayii parçaları, gofret, değirmencilikte kullanılan eşyalar ve fren ve balatalar oldu. İlimiz, 2020 yılında en çok ihracatı, 509 milyon dolarla Makine ve Aksamları sektöründe yaparken Otomotiv Endüstrisi 421 milyon dolarla ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 269 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu üç sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 55 düzeyinde gerçek-leşti. Diğer tarım sektörlerinde de ilimizin büyük potansiyel taşıdığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde tarım ve gıdada firmalarımızın ihracat tutarlarını hızla artıracağına inanıyoruz. Bu yıl da Konyalı firmalarımız ilk beş ayda 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı