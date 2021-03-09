Konya'dan Dünyaya Açılan Yarım Asırlık Bir Kapı: YENMAK

YENMAK Konya'dan dünyaya açılan ve bugün 5 kıtada 90 farklı ülkeye ihracat yapan çok güçlü bir değerdir. Sahip olduğu değer yargıları ile iş başarılarını birbirine entegre eden ve müşteri odaklı olarak yola çıkan YENMAK bugün bulunduğu noktayı sonuna kadar hakkediyor. il

YENMAK Kahvecioğlu ailesinin küçük bir işletme olarak hayata geçirdiği bir markadır. 1965 yılında Konya'da üretime başlayan marka artık Konya sınırlarını aşarak önce ülkemiz pazarında etkin bir yere sahip oluyor. Ardından ülke sınırlarının da dışına çıkarak 5 kıtada sektörün bilinen ve aranan markalarından birisi olmayı başarıyor. Yarım asırlık bir iş yaşamını geride bırakan YENMAK firması adına şirketin başında olan Erdoğan Kahvecioğlu bu başarıyı nasıl elde ettiklerini açıkladı. Yaptığı açıklama ile aslında bu başarının altında çok önemli değerlerin yattığını ve önce yaptıkları işe ve müşterilerine saygılarını ön planda tuttuklarını ifade etti. Ve firmayı bekleyen en az 50 yıllık bir işleyiş planının da hazır olduğunu vurgulana Kahvecioğlu böylelikle firmanın vizyonel bakışını da ortaya koydu.

Erdoğan Kahvecioğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar sektör gündeminde büyük bir yer buldu.' Konya sanayi bölgesinde gerçekleştirdiğimiz işlemlerden 90 ülkeye servis sağlayan bir üretim ağına erişebilmiş olduk. İlgili ürünlerin sevk edilmesi sırasında kendi finansal özgürlüğümüz ile beraber ülkemizin prestijini de önemsiyoruz. Bu durum, bizlere ülke çapında yüksek bir ticaret hacmi de sağlamıştır.'' Diye sözlerine başlayan Kahvecioğlu tek hedeflerinin sürekli gelişen bir ivme ile var olmaya devam edecekleri olduğunu belirtti. Ülkemiz sınırlarını da aşarak artık dünyanın en önemli markalarından birisi olan firma adına Kahvecioğlu açıklamalarını''Sunulan kalite ve prestij açısından dünya üzerinde firmamızın adını geçebilecek bir başka şirket bulunmuyor. Bu şartlarda yalnız ülke sınırları ile kalmayıp dünya çapında da en kaliteli ürün skalasını elimizde bulunduruyoruz. Kaliteli hizmet anlayışını uygun fiyatlandırma tarifeleriyle de buluşturunca dünyanın en iyisi olabilmek içten bile olmuyor.'' şeklinde tamamladı.

Bir Dünya Markası Olabilmenin İlk Şartı; Güçlü Üretim Ve Güçlü Dağıtım Ağı

Konya YENMAK firması küçük bir işletme olarak faaliyete başladı. Bugün geldiği noktada Konya Organize Sanayi Bölgesi 1., 2. ve 3. bölgelerde kurulu olan tesisleri ile tüm dünya için üretim yapıyor. Firma bünyesinde en çok kullanılan motor parçaları üretiliyor. Tüm üretim süreci büyük bir titizlikle yürütülüyor. Üretilen tüm parçalar için yüksek teknolojik ekipmanlar ve makinalar kullanılıyor. Bu departman için sürekli olarak yeni ve dev yatırımlar yapılıyor. Güçlü ekipmanlarla birlikte kaliteli malzemeler ve kalifiye bir iş gücü kullanılıyor. Üretim sürecin gösterilen özen ve titizlik, kalite kontrol aşamasında da sağlanıyor. Ve YENMAK bünyesinde üretilen tüm ürünler kusursuz bir kalite ile müşterilere sunuluyor.

YENMAK firması güçlü üretimi destekleyen güçlü bir dağıtım ağı ile tüm dünyada ulaşıyor. Ve dünya çapında bir marka olmayı başarıyor. 5 ülkede, sektörün en güçlü firmaları ile kurmuş olduğu bağlantılar sonucunda üretilen ürünleri bu noktalara dağıtıyor. Bu süreçte uzun süreli bir çalışma ağı kurmayı hedefliyor. Ve YENMAK markasına ait ürünleri satışa sunan tüm firmalar ile çok köklü ve güçlü bağlar kuruluyor. Zamanında, güvenli ve eksiksiz olarak işleyen lojistik hizmetinin de desteği ile bayi ve satış noktalarına ulaşılıyor.