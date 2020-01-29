Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım tırı yola çıktı

29.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:40

Konya'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Kızılay Karatay Şubesi tarafından depremin ardından başlatılan kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yardımseverlerin desteğiyle toplanan ısıtıcı, battaniye, yorgan ve yataktan oluşan yardım malzemeleri tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Kızılay Karatay Şube Başkan Yardımcısı Ali Küçük, Elazığ'daki depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye'nin kenetlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışırken, depremzedelere tüm Türkiye'den yardım eli

uzanmaya devam ediyor. Kızılay Karatay Şubesinin yardımseverler desteğiyle hazırladığı yardım tırı bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Evleri yıkılan ve zorlu

kış şartlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışan kardeşlerimiz için Kızılay Karatay Şubesi de

harekete geçti."

Kaynak: AA