Konya'dan Bilecik'e tarih gezisi

Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt'e kültür turları başladı.

Konya Selçuklu Belediyesi ile Bilecik Belediyesi arasında hazırlanan program kapsamında Temmuz ayı boyunca bin 200 kişi Bilecik ve Söğüt ilçesindeki tarihi yerleri gezip görme imkanı bulacak. Konya'dan Bilecik yüksek hızlı tren ile gerçekleştirilen tur kapsamında her gün bir grup vatandaş Bilecik ve Söğüt ilçesini gezecek. Program kapsamında Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Camisi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Pelitözü Gölpark, Bilecik Şehir Müzesi, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezerek, ilin tarihi ve kültürel değerleri ile sosyal yaşantısına ait görselleri yakında tanıma imkanı bulan heyet, programları kapsamında ayrıca Söğüt'teki başta Ertuğrulgazi Türbesi olmak üzere tarihi yerleri gezdikten sonra kentten ayrılacak.

Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonunda 3 boyutlu Bilecik Fethi belgeselini izleyen konuklar, Bilecik'te olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, çalışmaları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA