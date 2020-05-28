Konya'dan Ankara'ya YHT seferleri tekrar başladı Konya'dan Ankara'ya YHT seferleri tekrar başladı Konya'da korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2 ay önce durdurulan Yüksek Hızlı Tren seferleri bugün sabah saat 08.00'de Konya-İstanbul seferiyle yeniden başladı.

Konya'dan Ankara'ya YHT seferleri tekrar başladı

KONYA - Konya'da korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 2 ay önce durdurulan Yüksek Hızlı Tren seferleri bugün sabah saat 08.00'de Konya-İstanbul seferiyle yeniden başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart'tan itibaren YHT seferlerine ara verildi. Normalleşme adımları ile birlikte YHT seferleri de bugün itibariyle başladı. Konya Tren Garında dün yapılan hazırlıkların ardından bugün saat 08.00'da Konya'dan İstanbul ilk YHT seferi gerçekleşti. Tren yolcuları tedbirler alınarak ve ateş ölçümleri yapılarak kontrolden geçirildi. Trene alınan yolcular, iki kişilik koltuklara tek yolcu olacak şekilde oturdu. YHT seferleri 08.30'daki Ankara seferi ile devam etti. Sabah ve akşam ikişer sefer ile devam edecek olan YHT saat 17.30 İstanbul ve 18.15 Ankara seferleri ile sürdürülecek.

Öte yandan, hazırlıklara başlanılan hızlı tren garında temizlik ve yıkama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA