Konya'dan 4 ildeki köy okullarına gönül köprüsü - Haberler
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Konya'dan 4 ildeki köy okullarına gönül köprüsü

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya'dan 4 ildeki köy okullarına gönül köprüsü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya Kitap Günleri'nde düzenlenen kitap bağışı kampanyasında toplanan 10 bin kitap, talepte bulunan Konya, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve İstanbul'daki 10 köy okuluna gönderildi.

ŞANLIURFA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konya Kitap Günleri'nde düzenlenen kitap bağışı kampanyasında toplanan 10 bin kitap, talepte bulunan Konya, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ ve İstanbul'daki 10 köy okuluna gönderildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Kitap Günleri'nde düzenlediği kitap bağışı kampanyasında toplanan binlerce kitabı köy okullarına gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, kitap bağışında bulunarak okullara destek olan tüm kitapseverlere teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Konya Kitap Günleri'nde köy okullarına bağışlanmak üzere bağış kampanyası kapsamında açılan Kitap Evim standına binlerce kitapseverin kitap bağışı yaptığını ve kitap bağışında bulunarak okullara destek olan tüm kitapseverlere teşekkür ettiği ifade edildi.

Konya'dan 4 ildeki köy okullarına gönül köprüsü

Konya'dan 4 ildeki köy okullarına gönül köprüsü

Konya'dan 4 ildeki köy okullarına gönül köprüsü

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AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri

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