Konya'dan 25 tır inşaat malzemesi İdlib'teki savaş mağdurları için yola çıktı Konya İHH İnsani Yardım Derneğinin, hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği 25 tır inşaat malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneğinin, hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği 25 tır inşaat malzemesi, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Suriye'de İdlib kırsalındaki çadırlarda hayata tutunmaya çalışan savaş mağdurları için "Mazluma Çatı Olalım" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Konya İHH İnsani Yardım Derneği, 24 metrekare genişliğinde 1+1 konseptinde 20 bin briket ev yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya İHH öncülüğünde gönderilen 25 tırlık malzemeyle yapılacak briket evlerle İdlib'in sınıra yakın kesiminde, 130 aile barınma imkanına kavuşacak.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş mağdurlarının yaşadığı sınıra yakın bölgede briket ev inşaatlarının sürdüğünü söyledi.

Çadır kentlere alternatif kurulan briket evlerin 24 metrekare genişliğinde 1+1 şeklinde tasarlandığını aktaran Uysal, bunlardan yaklaşık 5 bininin tamamlanarak ailelere teslim edildiğini vurguladı.

Evlerin 345'inin, Konyalı hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını belirten Uysal, "Bu giden tırlardaki malzemeyle 130 ev daha inşa edilmiş olacak. Böylelikle toplamda 475 briket evi ailelere teslim edeceğiz. Bir yandan mağdur edilen, evlerinden edilen, yakınlarını, işlerini kaybeden, hayatları altüst olmuş insanlara yardım ederken diğer yandan da insani diplomasi faaliyetlerini yürütüyoruz." dedi.

Uysal, sadece yardım götüren, zalimlerin yıktıkları yerleri tamir eden, ağlattıkları insanların gözyaşını silen bir teşkilat olmak istemediklerini anlatarak, "Biz, zulmü sona erdirecek adımlar atmak durumundayız. Bunu da yardımla birlikte kendimize görev edinmiş durumdayız. Zalime 'Hayır' diyecek tüm yollarla bu işlevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA