Konya'daki YKS sınavında veliler sosyal mesafeyi unuttu KONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alınırken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

KONYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav salonuna alınırken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

Merkez Karatay ilçesinde bulunan İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde okulun önüne geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine girişine izin verilmezken, ateşleri ölçülen ve elleri dezenfekte edilen öğrenciler, daha sonra üst aramaları da yapılarak sınav salonlarına alındı. Saat 10.00'a saniyeler kala okula gelen bir öğrenci ise geç kaldığını düşünerek okul girişinde büyük bir şok yaşadı. Öğrenci daha sonra saniyeler kala sınava yetiştiğini anlayarak, görevliler tarafından sınav salonuna alındı. Sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda görevliler tarafından sık sık uyarılan velilerin kuralları dikkate almadığı kaydedilirken, bazı velilerin ise okul önlerinde çocukları için dua ettiği gözlendi.

Kaynak: DHA