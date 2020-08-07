Konya'daki yangında ahırdaki 12 ton saman yandı, bir eşek telef oldu Konya'nın Kulu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 12 ton saman yandı, bir eşek telef oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 12 ton saman yandı, bir eşek telef oldu. Canımana Mahallesinde Hidayet Güdücü'ye ait ahırda sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırdaki 12 ton saman yanarken, bir eşek ise telef oldu. Kaynak: AA