Konya'daki Yangında 9 İş Yeri Kül Oldu

KONYA'da, Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan ve yandaki iş yerlerine de sıçrayan yangıdan geri ağaç ürünlerinin üretildiği 9 iş yerinin küle dönmüş hali kaldı.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesinde bulunan Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya'ya ait palet atölyesinde çıktı. Yangının ilk belirlemelere göre, forkliftin patlaması sonucu çıktığı belirtildi. Hızla yükselen alevler, yandaki Hasan Çınar'a ait kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının hemen yakındaki vernik ve tiner deposuna sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler metrelerce yükselirken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere sıçradı.

9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ, ZARAR 100 MİLYONUN ÜZERİNDE

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ve çevre ilçe belediyeleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personelle yangına müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın helikopteriyle de havadan destek sağlandı. AFAD ve Kızılay ekipleri ise alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olup, dumandan etkilenmemeleri için maske, su ve ayran dağıttı.

Yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Yangından geri ise 9 iş yerinin küle dönmüş hali kaldı. Dumandan etkilenen 5 kişi, yapılan tedavi sonucu taburcu oldu. İtfaiye ekipleri halen zaman zaman kendiliğinden tutuşabilen bölgelerde soğutma çalışması sürdürüyor. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 100 milyonun üzerinde zarar olduğu belirtilirken, kesin hasar tespiti AFAD tarafından yapılacak inceleme sonucu belirlenecek. İtfaiye ekipleri, yangının forkliftin patlaması sonucu çıkıp, çıkmadığını araştırmaya başladı.

Yanan iş yerlerini görmek için olay yerine gelen iş yeri çalışanları ve yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Atölyede yaklaşık 30 bin civarında paletin olduğunu ve hepsinin küle döndüğünü belirten Cemil Coşar, "Yangın burada başladığını güvenlikçiler söyledi. Çıkış sebebi forkliftin patlaması olduğunu söylüyorlar. Biz geldiğimizde forklift alevler içindeydi söndüremedik. Zararımız çok büyük. Geldiğimizde her yer alev içindeydi. İş yerimiz bayram nedeniyle tatildeydi. Personelimizden kimse yoktu" diye konuştu.

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