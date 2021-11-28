Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 'uyuşturucu ticareti' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekipleri önceki gün bir araçta özel bölmeye gizlenmiş 12 kilo 456 gram esrar ele geçirmiş ve olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.A, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden H.K. (26) ve E.D. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler G.K. (21) ve I.K. (53) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KONYA

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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