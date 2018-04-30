Konya'daki Uyuşturucu Operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu ticareti yapmak ve temin etmek" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ereğli'de, 27 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmış, evlerde yapılan aramalarda 60 paket halinde 85 gram eroin, 16 gram esrar ve 23 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.