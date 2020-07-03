Konya'daki "tuvalet kavgası" davasında sanığa müebbet hapis cezası istemi
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Konya'daki "tuvalet kavgası" davasında sanığa müebbet hapis cezası istemi

Konya'da sokakta tuvalet ihtiyacını giderme tartışmasından çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin davada yargılanan tutuklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'daki
03.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:00

Konya'da sokakta tuvalet ihtiyacını giderme tartışmasından çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin davada yargılanan tutuklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ali Dalkıç ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz 3 müşteki sanık ise duruşmaya katılmadı.

İddia makamının mütalaasını açıkladığı duruşmada, Dalkıç'ın maktul Şevki Nenğ'e yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, tutuksuz müşteki sanıklar Dilek Kamay ve Aykut Keçeci'ye yönelik ayrı ayrı teşebbüs aşamasında kalan "kasten yaralama" suçundan 4'er aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Savcı ayrıca, Keçeci'nin, müşteki sanık Selahattin Eyyubi Güneysu'ya yönelik "kasten yaralama", Dalkıç'a yönelik teşebbüs aşamasında kalan "silahla kasten yaralama", sanık Kamay'ın, Dalkıç ve Güneysu'ya yönelik ayrı ayrı teşebbüs aşamasında kalan "silahla kasten yaralama", Güneysu'nun Keçeci ve Kamay'a yönelik ayrı ayrı teşebbüs aşamasında kalan "silahla kasten yaralama" suçlarından, ayrı ayrı 4'er aydan 1 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, Dalkıç'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi'nde 21 Temmuz 2018'de Şevki Nenğ (31) ve arkadaşı Aykut Keçeci, tuvalet ihtiyacını gidermek istedikleri sırada yakınlardaki apartmanın balkonunda oturan Ali Dalkıç (31) ve arkadaşları tarafından uyarılmış, iki grup arasında çıkan kavgada Nenğ bıçaklanarak öldürülmüştü.

Babaannesinin evinde saklanan Dalkıç yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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