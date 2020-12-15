Konya'daki tüm okullara "Okulum Temiz Projesi" sertifikası verildi

Konya'daki tüm resmi okulların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki hassasiyetleri ve uyulması gereken bütün şartları yerine getirmeleri nedeniyle "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandıkları bildirildi.

Konya'daki tüm resmi okulların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki hassasiyetleri ve uyulması gereken bütün şartları yerine getirmeleri nedeniyle "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandıkları bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında gerekli tüm şartları yerine getiren okullara belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) bünyesinde hizmet veren 87 tetkikçi, süreç içerisinde gerekli rehberlik ve denetim çalışmalarını yaparak tüm okulların belgelendirilme işlemini tamamladı.

Temizlik konusunun okullarda her zaman öncelikli konu olması gerektiğini bildiren İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan tüm okulları ve yöneticilerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı