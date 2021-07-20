Konya'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
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Konya'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Konya'daki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Tuzyaka Mahallesi'nde Erhan Başkır (17) idaresindeki plakasız motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 42 GA 718 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada motosikletli ile arkasında bulunan Ahmet Fehmi Navruz (16) yere savrularak ağır yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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