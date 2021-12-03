Konya'daki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde engeller kalktı - Haberler
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Konya'daki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde engeller kalktı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'daki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde engeller kalktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret etmek isteyen engelli bireylere tekerli sandalye hizmeti sunuluyor.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret etmek isteyen engelli bireylere tekerli sandalye hizmeti sunuluyor.

İçerişehir Mahallesi'ndeki 1296-1299 yılları arasında inşa edilen 7 asırlık tarihi camiye İlçe Müftülüğü tarafından engellilerin kullanabileceği 3 tekerlekli sandalye kazandırıldı.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi İmam Hatibi Mehmet Fatih Korucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tarihi mekanda birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapıldığını söyledi.

722 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Eşrefoğlu Camisi'nin ziyaretçisinin çok olduğunu dile getiren Korucu, şöyle konuştu:

"Bu anlamda camiyi ziyaret etmek isteyen engelli bireylerin de bugüne kadar çeşitli zorluklar yaşıyordu. Onların hem cami ziyaretlerinde hem de ibadetlerinde yaşamını kolaylaştırmak amacıyla İlçe Müftülüğü tarafından bir takım düzenlemeler yapıldı. Camimize gelen yerli ve yabancı misafirlerin hem ziyaretlerini hem de ibadetlerini kolaylaştırmak amacıyla camimize üç adet tekerlekli sandalyeler temin edilmiştir. Engelli kardeşlerimiz hem de yaşlı dede ve ninelerimiz olduğu zaman bu tekerlekli sandalyeleri cami içerisinde kullanabiliyorlar."

Konya'daki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde engeller kalktı

Konya'daki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde engeller kalktı

Konya'daki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde engeller kalktı

Konya'daki tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde engeller kalktı

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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