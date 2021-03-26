Konya'daki "Sütbank" davasının sanıklarına beraat

Konya'nın Ereğli ilçesinde "süt bankacılığı" modeliyle topladığı paraları ödemediği iddia edilen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan Tatlı ile muhasebecisi İrfan Alkan'ın beraatine karar verildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde "süt bankacılığı" modeliyle topladığı paraları ödemediği iddia edilen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan Tatlı ile muhasebecisi İrfan Alkan'ın beraatine karar verildi.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Tatlı ve Alkan katılmadı, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, Tatlı ile Alkan'ın, 21 mağdura yönelik "iştirak halinde dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Müştekiler, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın da beraatine karar verdi.

Karara tepkili olan mağdurlar, duruşma sonrası basın mensuplarına, "itiraz" yoluna başvuracakları bilgisini verdi.

Mağdur avukatlarından Ahmet Öztürk, olayda bin 300 kişinin mağdur olduğunu, sanıkların buna rağmen ceza almadığını söyledi.

Şirkete katılım için mağdurların İrfan Alkan'nın hesabına para yatırdığını savunan Öztürk, "İrfan Alkan savunmasında 'Vergi kesintileri olmasın diye böyle bir yola girdik.' demiştir. Ancak yatırılan 200 milyona yakın para, işletmenin hesabına değil, sanıkların şahsi hesabına yatırılmış ve neticede mağdurların parası yok edilmiştir. Bu, suçun temel halidir. Mahkemeden sanıkların şahsi hesaplarının araştırılması istenmesine rağmen mahkeme 200 milyona yakın para hakkında araştırma yoluna gitmemiştir. Orhan Tatlı, 'Hayvanlar brusella hastalığından öldü.' demiştir. Ancak Tarım İl Müdürlüğüne bir tane bile 'brusella'ya ilişkin bildirim yapılmamıştır. Brusella olduysa bildirim yapılması zorunludur. Orhan Tatlı, 'Katılımcı sözleşmelerine ben imza atmadım.' demiştir ancak imza raporunda imzalar ona ait çıkmıştır. Henüz kesin bir durum yoktur." açıklamasında bulundu.

Olay

Ereğli'de 2007'de Orhan Tatlı tarafından yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine kurulan şirket, "süt bankacılığı" modeliyle üyelerden para toplamaya başlamış, üyelere ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtilmişti.

Sisteme para yatıran üyeler, hisseleri kadar verilmesi gereken süt paralarının ödenmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, şirketin eski yönetim kurulu başkanı Orhan Tatlı ile muhasebecisi İrfan Alkan hakkında "iştirak halinde dolandırıcılık" ile "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlamalarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin