Konya'daki "süt banyosu" görüntülerine ilişkin iki sanığın yargılaması sürüyor

KONYA (AA) - Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişinin yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Uğur T. ile taraf avukatları katıldı, diğer sanık Emre S. ise katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa C, olaydan yaklaşık bir hafta önce söz konusu iş yerinde çalışmaya başladığını söyledi.

Olay günü de akşam saatlerine kadar çalıştığını dile getiren Mustafa C, "Uğur orada müdürlük yapıyordu. Ben de o gün yapmam gereken temizlik işlerini yaptıktan sonra sanık Emre'ye 'İşin bittiyse gidelim' dedim. O da bana işi olduğunu, daha sonra çıkacağını söyledi. Ben o gün sanık Uğur'un olay yerinde olup olmadığını hatırlamıyorum ama sanık Emre'nin temizlik kazanına su doldurduğunu, 5 litre kadar da süt kazanından 'süt artığı' olarak tabir edilen sütü alıp temizlik kazanına boşalttığını gördüm." ifadelerini kullandı.

Mustafa C, olayda kullanılan kazanın temizlik kazanı olduğunu ve içerisinde genellikle temizlikte kullanılan maddelerin bulundurulduğunu belirtti.

Sanık Uğur T. ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler Emre S. ve Uğur T, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.