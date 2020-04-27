Konya'daki STK'lerden Ali Erbaş'a destek açıklaması Açıklaması
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Konya'daki STK'lerden Ali Erbaş'a destek açıklaması Açıklaması

Konya'daki 185 sivil toplum kuruluşunu temsilen açıklama yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Konya'daki STK'lerden Ali Erbaş'a destek açıklaması Açıklaması
27.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:56

Konya'daki 185 sivil toplum kuruluşunu temsilen açıklama yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Platforma ait internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, büyük çoğunluğu Müslüman ve bu çoğunluğun da kahir ekseriyetini dindar insanların oluşturduğu bir ülke olduğu vurgulandı.

"Onlar, insanların Allah'ın kitabıyla tanışmasına, Hazreti Muhammed'in sünnetiyle buluşmasına düşmandırlar"

Devletin resmi olarak dini duruşunu temsil eden Diyanet İşleri Başkanlığının, dinin referanslarını oluşturan Allah'ın buyruğu Kur'an- Kerim ve onun resulü Hazreti Muhammed'in sözleri dışında bir anlayışı benimsemesinin ya da bilgi vermesinin düşünülemeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, cuma hutbesinde İslam'ın zinayı büyük günah kabul ettiğinden bahisle, Lut kavminin hastalığı olan eş cinselliğin de lanetlendiğini söylemesi üzerine bir kısım mahfiller devreye girmişler ve saldırıya geçmişlerdir. Geçmişten de bildiğimiz gibi, zihni hastalıklı bu kesimin derdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş değildir. Onlar insanların Allah'ın kitabıyla tanışmasına, Hazreti Muhammed'in sünnetiyle buluşmasına düşmandırlar. Gerçek şu ki Ali Erbaş'ın bu konuda başka bir şey söyleme imkanı da yetisi de yoktur. Allah'ın sözünü ne Ali Erbaş ne de başka biri değiştiremez."

"Ali Erbaş'ın görevini yapmasını engelleyenleri şiddetle kınıyor ve telin ediyoruz"

Açıklamada, eş cinselliğin bir cinsel tercih ya da anomali değil, sapıklık olduğu ifade edilerek şu cümlelere yer verildi:

"Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak ilan ediyoruz ki bu sapkınlığın yayılması için çabalayanları, onlara destek verip lobi oluşturanları, ahlaksızlığın bir normallik olarak kabul edilmesini isteyenleri, her şeyden öte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevini yapmasını engelleyenleri, şiddetle kınıyor ve telin ediyoruz. Herkes özel hayatında hangi ahlaksızlık içinde olmak isterse zaten oluyor. Ahlaksızlığın kitleselleşmesini, hatta kurumsallaşmasını isteyen İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Ankara Barosu, bu olay üzerinden geçmişte yaptıkları gibi 'yüzyıllar öncesinden gelen ses' diyerek aziz İslam'ı sözde istiskal edecek bir aşağılığa soyunmuşlardır. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak, bu aşağılık davranışı da destek verdikleri ahlaksızlığı da destek veren kurumsal yapılarını da şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: AA

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