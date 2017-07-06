Konya'daki Silahlı Saldırı

Konya'da seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklandı.



Merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi'nde önceki gün düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, olay mahalline yakın bölgedeki, hareketlerinden şüphelenilen ve fuhuştan kaydı bulunan Büşra B. ile Büşra C'yi gözaltına aldı.



İki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Yaşar U, Fevzi K. ve Nihat H. de yakalandı.



Şüphelilerden Yaşar U'nun saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar U. tutuklandı, Büşra B. adli kontrol şartıyla, diğer 3 zanlı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Aziziye Caddesi'nde, 4 Temmuz Salı günü seyir halindeki Yunus Şener'in kullandığı 42 SR 969 plakalı otomobile silahla ateş açılmış, göğsünden yaralanan Şener, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.