Konya'daki Silahlı Saldırı

Konya'da bir pazar yerindeki esnafa, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.



Merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı'ndaki silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan Muammer, babası Hakan ve dedesi Sedat D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, çevik kuvvet ekipleri kontrolünde Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Konya'nın merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı'nda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre, pazar yerinde köftecilik yapan esnafla tartışan Muammer D, Hakan D ve Sedat D, etrafa rastgele ateş açmış, 4 kişi yaralanmıştı. Kaçan Muammer D, babası Hakan D. ve dedesi Sedat D, polis ekiplerince yakalanmıştı.



Olaydan bir süre sonra çok sayıda kişinin, yakalanan 3 şüphelinin evinin önünde toplanmasıyla iki grup arasında tekrar kavga çıkmış, aralarında 2 polisin de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.